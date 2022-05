Bimba di 4 anni muore cadendo dal balcone | tragedia a Modena

Advertising

Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola.