Amburgo, dramma senza fine: si fa ribaltare dall'Hertha e resta in 2ª divisione (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto ribaltato. L'Hertha Berlino resta in Bundesliga. Dopo aver perso 1 - 0 in casa l'andata dello spareggio con l'Amburgo, arrivato terzo in seconda divisione, i berlinesi (terzultimi in prima ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto ribaltato. L'Berlinoin Bundesliga. Dopo aver perso 1 - 0 in casa l'andata dello spareggio con l', arrivato terzo in seconda, i berlinesi (terzultimi in prima ...

Amburgo, dramma senza fine: si fa ribaltare dall'Hertha e resta in 2ª divisione L'Amburgo, che nel 2018 ha subito la prima retrocessione della sua storia, non riesce a risalire in Bundesliga. Trovando sempre il modo di farsi ribaltare. Vivendo un dramma che non sembra più avere ...