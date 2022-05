Al via Uro-H-Advisor, sistema che indica dove curare cancro vescica (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il motore di ricerca con geolocalizzazione Uro-H-Advisor, ideato da pazienti affetti da tumori uroteliali per orientare chi ha il cancro alla vescica alla scelta dell’ospedale dove curarsi, viene presentato il 25 maggio durante un evento online dell’Associazione PaLiNUro (Pazienti liberi da neoplasie uroteliali). “Da tempo il nostro obiettivo era quello di arrivare ad avere una sorta di ‘TripAdvisor’ degli ospedali per la cura del tumore alla vescica e adesso, che la piattaforma è realtà, l’obiettivo è quello di popolarla con tutte le esperienze, le valutazioni ed i giudizi insindacabili dei pazienti stessi”, dichiara Edoardo Fiorini, presidente di PaLiNUro. Sono 30mila ogni anno le diagnosi di neoplasia uroteliale, patologia che, per incidenza, è quinta (quarta negli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il motore di ricerca con geolocalizzazione Uro-H-, ideato da pazienti affetti da tumori uroteliali per orientare chi ha ilallaalla scelta dell’ospedalecurarsi, viene presentato il 25 maggio durante un evento online dell’Associazione PaLiNUro (Pazienti liberi da neoplasie uroteliali). “Da tempo il nostro obiettivo era quello di arrivare ad avere una sorta di ‘Trip’ degli ospedali per la cura del tumore allae adesso, che la piattaforma è realtà, l’obiettivo è quello di popolarla con tutte le esperienze, le valutazioni ed i giudizi insindacabili dei pazienti stessi”, dichiara Edoardo Fiorini, presidente di PaLiNUro. Sono 30mila ogni anno le diagnosi di neoplasia uroteliale, patologia che, per incidenza, è quinta (quarta negli ...

