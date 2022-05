2 Giugno | torna la parata | tutto le info sui biglietti gratis per le tribune ai Fori Imperiali

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica del 2, dopo due anni di assenza per l’emergenza epidemiologica Covid-19, avrà luogo su Via deila tradizionaledi “Reparti e Unità delle Forze Armate”, unitamente alle rappresentanze delle istituzioni dello Stato. Consapevole del disagio provocato alla circolazione, la Difesa ha avviato, secondo tempi e modalità consolidate, l’allestimento delle, anche al fine di dare la possibilità di seguire l’evento ai cittadini. Sarà possibile per la cittadinanza prenotare ifino ad esaurimento delle disponibilità tramite il link (clicca qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...