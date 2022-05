Zielinski | “La mia prima parte della stagione è stata buona | poi la seconda parte è stata un po’ sotto livello | però mi rifarò l’anno prossimo”

Advertising

Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: #Zielinski a @DAZN_IT: “La mia prima parte di stagione è stata buona. Nella seconda sono stato sotto ai miei livelli, pe… - 1926pe : RT @Napoli_Report: #Zielinski a @DAZN_IT: “La mia prima parte di stagione è stata buona. Nella seconda sono stato sotto ai miei livelli, pe… - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: #Zielinski a @DAZN_IT: “La mia prima parte di stagione è stata buona. Nella seconda sono stato sotto ai miei livelli, pe… - rosad24 : RT @Napoli_Report: #Zielinski a @DAZN_IT: “La mia prima parte di stagione è stata buona. Nella seconda sono stato sotto ai miei livelli, pe… - LuigiBevilacq17 : RT @Napoli_Report: #Zielinski a @DAZN_IT: “La mia prima parte di stagione è stata buona. Nella seconda sono stato sotto ai miei livelli, pe… -

E corre fino al novantesimo " 7 Resterà un calciatore indimenticabile nellapersonalissima ... per una personalità sicuramente non attrezzata come la sua - 6,5. I "morti" viventi e ...... mi rifarò! Scontri iniziati dai tifosi dello Spezia' Piotr, al primo gol del 2022, è ... Laprima parte della stagione è stata buona, poi la seconda parte è stata un po' sotto livello, ...La gente vive per questa maglia e ha apprezzato il mio impegno. La salvezza per noi è come uno scudetto. Non posso fare altro che ringraziare i tifosi, che mi hanno trasmesso amore per la maglia.ForzAzzurri.net - Zielinski a Dazn: "Seconda parte di stagione sotto i miei livelli, mi rifarò! Scontri iniziati dai tifosi dello Spezia" Piotr Zielinski, al primo gol del ...