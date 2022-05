Strappi | assist e doppia cifra di gol | rivedi il meglio di Leao in questa stagione

(Di domenica 22 maggio 2022) L'ala sinistra portoghese Rafaelha fatto la differenza per il Milan in, culminata con la vittoria dello scudetto, collezionando 11 gol e 7in Serie A. Guarda il video con ...

Goal.com

L'ala sinistra portoghese Rafael Leao ha fatto la differenza per il Milan in questa stagione, culminata con la vittoria dello scudetto, collezionando 11 gol e 7in Serie A. Guarda il video con il meglio delle sue prestazioniParate decisive in diverse occasioni, carisma, leadership, sicurezza e persino uomo. L'ex ... I suoie le sue accelerazioni hanno poi fatto il resto visto che su quella corsia insieme a ... Brilla la stella di Rafael Leão: il protagonista dello Scudetto del Milan