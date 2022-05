Spalletti | ' Stiamo programmando il futuro Se partiranno troppi giocatori'

(Di domenica 22 maggio 2022) Tre gol nel primo tempo, tutti segnati da calciatori che non sono stati protagonisti nell'ultimo periodo. È questo il motivo di maggiore soddisfazione, per Luciano, dopo aver giocato e vinto ...

È questo il motivo di maggiore soddisfazione, per Luciano, dopo aver giocato e vinto l'... Il Napoli, in questo senso, si sta muovendo: 'già programmando il futuro. Non si mette tutto a ...: "già programmando il futuro, bisognerà essere bravi e pronti se ci porteranno via qualche calciatore. Quest'anno molti sono a rischio e speriamo che il nostro livello resti alto ". ...La cena d'addio di Insigne è stata bellissima, hanno partecipato tutti e per questo ci sentiamo ancora più forti. Dopo l'ultima gara di campionato vinta contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano ...Queste le parole di Spalletti a DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia: “Oggi abbiamo messo in campo grande serietà, con giocatori che durante l’anno hanno giocato meno e che si sono fatti trovare pro ...