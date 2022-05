Salernitana Udinese 0-0 LIVE: al via il match all’Arechi (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Udinese 0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Salernitana Udinese 0-0: risultato e tabellino Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via ilMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola(3-5-2): Padelli; Becao, ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - BillyWhiz : Granada 0-0 Espanyol A-Rafaela 0-0 Ferro G-Mendoza 0-0 E-Cuarto Corinthians 0-0 S-Paulo Fortaleza 0-0 Fluminense A-… - sportli26181512 : Udinese, Marino: 'Se Cioffi rimane? Non è la domanda del giorno...ci interessa onorare l'impegno: Pierpaolo Marino,… - wikigreg : Finalmente Salernitana-Udinese, la partita che aspettavano tutti i veri fan di questa Serie A - gjoja : Come affronto Salernitana - Udinese? Con un doppio pastis. Come stordirsi e andare a dormire, per svegliarsi alle… -