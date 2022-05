(Di domenica 22 maggio 2022) E’ tempo di annunci importanti. Cosi il bomber italiano hail suo futuro, ed è stato il presidente a confermare. Ci avviciniamo alladella stagione, tempo di bilanci e di righe da tirare. Anche per tanti giocatori che vedrle proprie carriera cambiare radicalmente da qui al termine del campionato. Decisioni da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l'Inter: ecco cosa ha detto

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Quagliarella, cosa farà a fine anno Tutto deciso, annuncio in diretta

Rinnovo Quagliarella: il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, fa chiarezza sulle intenzioni dell'attaccante in scadenza a fine giugno.