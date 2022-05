Playoff Serie C: la Juve Under 23 sfiora il colpaccio, il Palermo trema ma va avanti. Ecco le due semifinali (Di domenica 22 maggio 2022) Saranno Feralpisalò-Palermo e Catanzaro-Padova le due semifinali della Fase Nazionale dei Playoff promozione della Serie C. Dopo la vittoria... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Saranno Feralpisalò-e Catanzaro-Padova le duedella Fase Nazionale deipromozione dellaC. Dopo la vittoria...

Advertising

DiMarzio : #SerieC | Si è chiuso il secondo turno della Fase Nazionale: tutti i risultati e i marcatori delle gare di oggi e i… - WiAnselmo : RT @Mediagol: PLAYOFF SERIE C, IN SEMIFINALE SARA’ PALERMO-FERALPISALO’ E CATANZARO-PADOVA - Mediagol : PLAYOFF SERIE C, IN SEMIFINALE SARA’ PALERMO-FERALPISALO’ E CATANZARO-PADOVA - spaziocalcio : #SerieC, grande brivido per #Palermo e #Padova ma alla fine è semifinale! La Virtus #Entella regge fino al 78', ava… - CalcioOggi : Playoff Serie C: per la Juve U23 serata amara. Passa il Padova - Tuttosport -