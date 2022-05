Napoli, occhi su Bernardeschi: occasione da svincolato (Di domenica 22 maggio 2022) Napoli - Un quarto centrale, un altro esterno, un attaccante qualora partisse Osimhen : è folta, e potrebbe allungarsi, vincolata alle eventuali cessioni, la lista degli acquisti per la prossima ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 maggio 2022)- Un quarto centrale, un altro esterno, un attaccante qualora partisse Osimhen : è folta, e potrebbe allungarsi, vincolata alle eventuali cessioni, la lista degli acquisti per la prossima ...

Advertising

daniele7217 : @tuttonapoli @Fonsino85 Si pagano conseguenze quando non si esce a testa alta, fare un dispetto alla società come l… - ciruzz83 : “Vivere come sognare Ci si può riuscire spegnendo la luce E tornando a dormire…” @BrunoriSas stasera ci hai fatto… - lusy_Napoli : Attraverso i suoi occhi.... ???? #UrazKaygilaroglu #NesrinCavadzade #NesRaz ????? - lusy_Napoli : Quegli occhi fissi su di lei....????????? #UrazKaygilaroglu #NesrinCavadzade #BahKar - Direttur1 : @UnTifosoGranata La.lazio li ha rubati entrambi A napoli A Roma A milano abbiamo dominato In casa con le stesse c… -