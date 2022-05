L'agenda di Draghi la fa Gentiloni: "Riformare fisco e concorrenza" (Di domenica 22 maggio 2022) Il premier tira dritto: niente compromessi su liberalizzazioni e balneari. Il diktat arriva direttamente dall'Ue che chiede anche la riforma del fisco. Gentiloni avverte: "Senza Recovery Plan... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 22 maggio 2022) Il premier tira dritto: niente compromessi su liberalizzazioni e balneari. Il diktat arriva direttamente dall'Ue che chiede anche la riforma delavverte: "Senza Recovery Plan... Segui su affaritaliani.it

Advertising

AndreaMarcucci : Noi del Pd dobbiamo mettere una cosa in chiaro con i possibili alleati.Intese elettorali si possono fare solo conco… - cinzia19672 : RT @OrtigiaP: NO non è che gli Italiani preferiscono i condizionatori alla pace;la vera questione è che #Draghi parla e non ha alcuna credi… - komba_vany : RT @OrtigiaP: NO non è che gli Italiani preferiscono i condizionatori alla pace;la vera questione è che #Draghi parla e non ha alcuna credi… - UmbertoDebiasi : RT @OrtigiaP: NO non è che gli Italiani preferiscono i condizionatori alla pace;la vera questione è che #Draghi parla e non ha alcuna credi… - Nocavia2 : RT @OrtigiaP: NO non è che gli Italiani preferiscono i condizionatori alla pace;la vera questione è che #Draghi parla e non ha alcuna credi… -