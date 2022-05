La partenza del pullman in mezzo ai tifosi in festa (Di domenica 22 maggio 2022) All'uscita dal Mapei Stadium Pioli si lascia andare alla gioia della vittoria con i giocatori a bordo del pullman Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) All'uscita dal Mapei Stadium Pioli si lascia andare alla gioia della vittoria con i giocatori a bordo del

Advertising

mannocchia : L’invasione fallita e la presa del Donbass. Ne scrivo per ?@LaStampa? La guerra al punto di partenza, i russi segu… - AntoVitiello : Verso l'ultimo atto stagionale. Grande concentrazione a #Milanello. Il programma: allenamenti mattutini fino a saba… - palazzostrozzi : Inaugura oggi #LetsGetDigital! Negli spazi della Strozzina e del cortile di #PalazzoStrozzi arriva la rivoluzione d… - MartinoDesulo : @_Pupi81_ @annaperply @ilPellicano_ @la_dolly08 Io paragono solo il primo anno di Conte con quello di Inzaghi perch… - AleGuerani : @emmevilla @glob_politics @MPenikas No veramente tu non capisci, c'è una fonte primaria che dice che l'Ucraina prim… -