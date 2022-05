Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, streaming gratis: dove vedere i match Scudetto (Di domenica 22 maggio 2022) Quest’oggi, alle ore 18:00, Inter e Milan si giocheranno lo Scudetto rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo: dove vedere i due match Oggi si giocherà tutto in 90 minuti. Alle 18:00 i cugini di Milano, a distanza, lotteranno per lo Scudetto. Scudetto serie a (Lega Serie A)Il destino è nelle mani dei rossoneri che, in caso di vittoria o pareggio contro il Sassuolo, si porteranno a casa il trofeo. I nerazzurri, invece, non possono far altro che vincere e sperare che al Mapei Stadium accada la cosiddetta tragedia sportiva. Per l’Inter significherebbe ricevere la seconda stella, in quanto attualmente è a 19 scudetti vinti nella sua storia. Il ... Leggi su vesuvius (Di domenica 22 maggio 2022) Quest’oggi, alle ore 18:00,si giocheranno lorispettivamente controi dueOggi si giocherà tutto in 90 minuti. Alle 18:00 i cugini dio, a distanza, lotteranno per loserie a (Lega Serie A)Il destino è nelle mani dei rossoneri che, in caso di vittoria o pareggio contro il, si porteranno a casa il trofeo. I nerazzurri, invece, non possono far altro che vincere e sperare che al Mapei Stadium accada la cosiddetta tragedia sportiva. Per l’significherebbe ricevere la seconda stella, in quanto attualmente è a 19 scudetti vinti nella sua storia. Il ...

