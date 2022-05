Immagini oscurate durante gli scontri in Spezia-Napoli: polemica contro la Lega Calcio e Dazn! (Di domenica 22 maggio 2022) Se Spezia-Napoli doveva essere solo un match tranquillo per chiudere questa stagione di A, la gara è diventata poi oggetto di brutti scontri fra le tifoserie. Diverbi che hanno portato a un clima teso e alla sospensione della partita per qualche minuto. L’arbitro Marchetti è stato costretto a fermare il match per tentare di rimettere ordine, dato che la situazione stava purtroppo degenerando. È stato un momento di grande tensione, che però non è stato oscurato dalle telecamere che non hanno ripreso l’accaduto. Spezia-Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Palmeri critico: “Io sono per il diritto di cronaca” Infatti, la vicenda è stata esclusivamente raccontata dagli inviati ma non ripresa per poi essere riportata in televisione. Una scelta che ha scatenato un po’ di critiche da parte ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Sedoveva essere solo un match tranquillo per chiudere questa stagione di A, la gara è diventata poi oggetto di bruttifra le tifoserie. Diverbi che hanno portato a un clima teso e alla sospensione della partita per qualche minuto. L’arbitro Marchetti è stato costretto a fermare il match per tentare di rimettere ordine, dato che la situazione stava purtroppo degenerando. È stato un momento di grande tensione, che però non è stato oscurato dalle telecamere che non hanno ripreso l’accaduto.(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Palmeri critico: “Io sono per il diritto di cronaca” Infatti, la vicenda è stata esclusivamente raccontata dagli inviati ma non ripresa per poi essere riportata in televisione. Una scelta che ha scatenato un po’ di critiche da parte ...

sscalcionapoli1 : Immagini oscurate rissa Spezia-Napoli, Cucchi: “Cronaca negata, chi era avanti alla Tv non ha capito nulla”… - xciruzzo : @DAZN_IT E dei cori razzisti che tutti hanno sentito tranne voi di dazn? Perché non lo dite? Perché oscurate le imm… - valkiller8 : Invasione dei napoletani nel settore di casa. Ora immagini oscurate. - provvisoriame : Chiedo agli esperti di tw su questa cosa delle foto oscurate se non metto la data di nascita nella bio. Non l'ho me… -