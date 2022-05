Highlights e gol Inter-Sampdoria 3-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 22 maggio 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Sampdoria, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi fanno il loro ma non basta: nella ripresa arrivano le reti di Perisic e la doppietta di Correa, ma il Milan vince nettamente a Reggio Emilia e quindi conquista lo scudetto. I nerazzurri chiudono il campionato ad 84 punti, a -2 dai cugini rossoneri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi fanno il loro ma non basta: nella ripresa arrivano le reti di Perisic e la doppietta di Correa, ma il Milan vince nettamente a Reggio Emilia e quindi conquista lo scudetto. I nerazzurri chiudono il campionato ad 84 punti, a -2 dai cugini rossoneri. SportFace.

