Gp Spagna | Leclerc si ritira | “Stava andando tutto bene”

(Di domenica 22 maggio 2022) "Il team ha fatto un lavoro straordinario come affidabilità fino ad oggi, questo ritiro fa male perché succede mentre siamo primi gestendomolto, ma il campionato è lungo, e possiamo solo guardare la performance in positivo. Il feeling in gara con la gestione delle gomme era molto buono. Sono fiducioso per le prossime gare". Così, ai microfoni di Sky, Charlescommenta il suo ritiro mentre era al comando del Gp di

Charlesè stato costretto al ritiro dopo un terzo di gara nel Gran Premio di. Il pilota monegasco, che stava facendo gara a sé in prima posizione, ha avuto un problema alla sua Ferrari legato ......errore durante le battute iniziali del GP di2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. L'olandese si trovava in seconda posizione alle spalle di Charles(...Montmelò, 22 mag. (Adnkronos) - "Primo vero problema di affidabilità quest'anno Si, il team ha fatto un lavoro straordinario in termini di affidabilità fino adesso. Fa male il ritiro oggi perchè erav ...Queste le parole di Charles Leclerc, intervistato da Sky Sport dopo il ritiro nel Gran Premio di Barcellona di Formula 1. “Ho fiducia per le prossime – dice il pilota Ferrari –, fa male ma guardiamo ...