Gp Spagna 2022 | Leclerc si ritira al 28esimo giro

(Adnkronos) – Problema improvviso, nel corso del 28esimo giro del Gp Spagna 2022, per la Ferrari di Charles Leclerc che ha costretto il pilota monegasco della rossa al ritiro quando era nettamente in testa. La Red Bull di Max Verstappen rientra subito ai box per tentare di avere una gomma nuova per giocarsi la vittoria finale. In testa alla gara la Mercedes di George Russell davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Terza l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, seguito da Max Verstappen e dalla Ferrari di Carlos Sainz.

