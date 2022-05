Giro d’Italia, Ciccone vince a Cogne, Carapaz resta in rosa (Di domenica 22 maggio 2022) Giulio Ciccone lascia il segno sul Giro d`Italia 2022 vincendo per distacco la quindicesima tappa, la Rivarolo Canavese - Cogne, 177 chilometri. Dopo la delusione del Blockhaus e aver lavorato per Juan Pedro Lopez nei giorni scorsi, supportando lo spagnolo nella sua difesa della Maglia rosa, appena avuto il via libera l`abruzzese ne ha approfittato per inserirsi nella fuga del mattino e dominare la scena, staccando nettamente tutti i compagni di avventura per una lunga cavalcata solitaria nella salita finale. Il portacolori della Trek - Segafredo ha attaccato a più riprese nelle ultime due ascese, concludendo sul traguardo di Cogne con un vantaggio di 1`30" su Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e 2`19" su Antonio Pedrero (Movistar), che facevano parte della maxi-fuga di giornata. ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 maggio 2022) Giuliolascia il segno suld`Italia 2022ndo per distacco la quindicesima tappa, la Rivarolo Canavese -, 177 chilometri. Dopo la delusione del Blockhaus e aver lavorato per Juan Pedro Lopez nei giorni scorsi, supportando lo spagnolo nella sua difesa della Maglia, appena avuto il via libera l`abruzzese ne ha approfittato per inserirsi nella fuga del mattino e dominare la scena, staccando nettamente tutti i compagni di avventura per una lunga cavalcata solitaria nella salita finale. Il portacolori della Trek - Segafredo ha attaccato a più riprese nelle ultime due ascese, concludendo sul traguardo dicon un vantaggio di 1`30" su Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e 2`19" su Antonio Pedrero (Movistar), che facevano parte della maxi-fuga di giornata. ...

Advertising

giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - alescavanna : RT @stefanorizzato: Grazie @giuliocicco1 e grazie a tutti, che bello chiudere questa lunga frenetica pazza settimana così #giro105 https:/… - stefano_pettini : Giro d'Italia 2022: Ordine di arrivo Ciclisti Eritrei tappa per tappa -