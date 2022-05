Elezioni, il programma di Lucio Zito: ‘Ecco come Ardea continuerà a cambiare in meglio’ (Di domenica 22 maggio 2022) Le Elezioni amministrative ad Ardea sono ormai alle porte. Conosciamo più da vicino Lucio Zito, candidato sindaco della coalizione che vede l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd, attualmente al governo, insieme alla Democrazia Cristiana e alla Lista Azzurri. Zito: ‘Sono predisposto all’ascolto e alla soluzione dei problemi’ Dopo 5 anni in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio, ci dice chi è ‘veramente’ Lucio Zito? Classe 1971, sposato, un figlio di 13 anni e 3 husky siberiani rigorosamente adottati a seguito di abbandoni. Sono laureato in scienze politiche con una specializzazione in amministrazione del personale e una passione per l’informatica, consolidata da una lunga formazione nel corso degli anni. Mio nonno era un contadino e sono legato alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Leamministrative adsono ormai alle porte. Conosciamo più da vicino, candidato sindaco della coalizione che vede l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd, attualmente al governo, insieme alla Democrazia Cristiana e alla Lista Azzurri.: ‘Sono predisposto all’ascolto e alla soluzione dei problemi’ Dopo 5 anni in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio, ci dice chi è ‘veramente’? Classe 1971, sposato, un figlio di 13 anni e 3 husky siberiani rigorosamente adottati a seguito di abbandoni. Sono laureato in scienze politiche con una specializzazione in amministrazione del personale e una passione per l’informatica, consolidata da una lunga formazione nel corso degli anni. Mio nonno era un contadino e sono legato alla ...

