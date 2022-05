Due escursioniste in difficoltà, doppio intervento: salve (Di domenica 22 maggio 2022) Soccorso alpino intervento domenica pomeriggio della stazione di Lucca del Sast al passo della Focolaccia, sulle Apuane, per una escursionista in difficoltà . La donna, 69 anni, colpita da forte ... Leggi su lanazione (Di domenica 22 maggio 2022) Soccorso alpinodomenica pomeriggio della stazione di Lucca del Sast al passo della Focolaccia, sulle Apuane, per una escursionista in. La donna, 69 anni, colpita da forte ...

Advertising

toscanamedianew : Escursioniste colte da malore soccorse sulle Apuane - sulsitodisimone : RT @QuiNewsLunigian: Stesso valico, due escursioniste in difficoltà - QuiNewsVersilia : Stesso valico, due escursioniste in difficoltà - QuiNewsLunigian : Stesso valico, due escursioniste in difficoltà - QuiNewsMassaCar : Stesso valico, due escursioniste in difficoltà -

Due escursioniste in difficoltà, doppio intervento: salve Soccorso alpino Intervento domenica pomeriggio della stazione di Lucca del Sast al passo della Focolaccia, sulle Apuane, per una escursionista in difficoltà . La donna, 69 anni, colpita da forte ... Turismo a Venezia, alba della prenotazione Il conflitto sulle presenze escursioniste nasce dunque da una economia basata su di una pletora di ... L'alternativa all'overturismo come destino urbano del tempo presente si confronta dunque con due ... LA NAZIONE Due escursioniste in difficoltà, doppio intervento: salve Il soccorso alpino è intervenuto sabato e domenica sulle Apuane per soccorrere due donne, una indisposta, l'altra disidratata ... Escursioniste colte da malore, due soccorsi sulle Apuane MASSA: Il soccorso alpino chiamato a intervenire due volte in 24 ore al passo della Focolaccia, per recuperare due donne incapaci di proseguire il cammino ... Soccorso alpino Intervento domenica pomeriggio della stazione di Lucca del Sast al passo della Focolaccia, sulle Apuane, per una escursionista in difficoltà . La donna, 69 anni, colpita da forte ...Il conflitto sulle presenzenasce dunque da una economia basata su di una pletora di ... L'alternativa all'overturismo come destino urbano del tempo presente si confronta dunque con... Due escursioniste in difficoltà, doppio intervento: salve Il soccorso alpino è intervenuto sabato e domenica sulle Apuane per soccorrere due donne, una indisposta, l'altra disidratata ...MASSA: Il soccorso alpino chiamato a intervenire due volte in 24 ore al passo della Focolaccia, per recuperare due donne incapaci di proseguire il cammino ...