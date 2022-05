Donna cade sulla spiaggia del Passetto, difficile soccorso della Croce Gialla (Di domenica 22 maggio 2022) ANCONA - Un intervento difficile quello portato a termine nella tarda mattinata di oggi dalla Croce Gialla alla spiaggia del Passetto dove una Donna di Perugia di 66 anni che voleva andare in acqua, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 22 maggio 2022) ANCONA - Un interventoquello portato a termine nella tarda mattinata di oggi dallaalladeldove unadi Perugia di 66 anni che voleva andare in acqua, ...

Advertising

occhio_notizie : Soccorsa dai sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico - GDS_it : Un incendio è divampato questa notte in un appartamento in via Aldo Moro, a Prizzi. Una donna di 87 anni è stata sa… - corrierefirenze : Non è chiaro ancora come la donna sia arrivata sull’argine e se la caduta sia stata accidentale o intenzionale - occhio_notizie : Sul posto anche i Carabinieri per consentirne il trasporto - CronacaSocial : Cede la ringhiera del balcone, donna precipita da un'altezza di 10 metri: è morta sul colpo. Ecco cosa è accaduto ??… -