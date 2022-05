Ultime Notizie – Russia | in fiamme centro aerospaziale Zhukovsky

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 maggio 2022) Nuovo misterioso incendio in. Oggi è andatauna cabina di trasformazione dell'Istituto Centrale di Aeroidrodinamica (TsAGI)nella regione di Mosca. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Interfax, citando una fonte informata, secondo cui lehanno interessato un'area di 30 metri quadrati. L'incendio è stato prontamente domato e non si registrano vittime. Intanto un missile russo è stato abbattuto nella regione Vinnitsya, nei pressi di Nemyriv, in Ucraina. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Vinnitsa, Sergei Borzov, sulla sua pagina Telegram.