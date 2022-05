Ucraina, il leader di Donetsk: 'Il processo ai combattenti dell'Azovstal è inevitabile' (Di sabato 21 maggio 2022) La vicenda del battaglione Azov è un tema della propaganda russa e su quello si giocherà una parte della guerra, "Un processo ai militari delle forze armate dell' Ucraina , che si trovavano nell'... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) La vicenda del battaglione Azov è un temaa propaganda russa e su quello si giocherà una partea guerra, "Unai militarie forze armate, che si trovavano nell'...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, Berlusconi da' una mano all'amico Putin. Gas e provvigioni d'oro, tutti gli affari nella dacia d… - fanpage : Il leader del Movimento 5 Stelle torna sulla polemica di questi giorni con il governo e con Draghi: “Anziché contin… - CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Mosca riceverà il leader di HAMAS, in piena tensione Russia-Israele sull'Ucraina - IacobellisT : AntiDiplomatico:Mosca riceverà il leader di HAMAS, in piena tensione Russia-Israele sull'Ucraina -