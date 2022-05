Traffico Roma del 21-05-2022 ore 08:30 (Di sabato 21 maggio 2022) Luceverde Roma studio Maria Barbara Taormina il Traffico continua Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo a Roma la polizia locale segnala rallentamenti per un veicolo ribaltato in via Appia Pignatelli all’altezza di via Cecilia metella auto incidentate invece in via della Sorbona all’altezza di via del Politecnico prudenza in viale di Tor di Quinto per un semaforo ha battuto a seguito di un incidente nei pressi della caserma Salvo D’Acquisto Traffico interdetto Questa mattina sulla panoramica per lavori di pulizia del manto stradale tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di quest’ultima alla Balduina oggi mercato di largo Giorgio Maccagno tra via Romeo Rodriguez Pereira e via Ugo De Carolis dalle 14 invece possibili disagi alla circolazione in centro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022) Luceverdestudio Maria Barbara Taormina ilcontinua Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24Teramo ala polizia locale segnala rallentamenti per un veicolo ribaltato in via Appia Pignatelli all’altezza di via Cecilia metella auto incidentate invece in via della Sorbona all’altezza di via del Politecnico prudenza in viale di Tor di Quinto per un semaforo ha battuto a seguito di un incidente nei pressi della caserma Salvo D’Acquistointerdetto Questa mattina sulla panoramica per lavori di pulizia del manto stradale tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di quest’ultima alla Balduina oggi mercato di largo Giorgio Maccagno tra via Romeo Rodriguez Pereira e via Ugo De Carolis dalle 14 invece possibili disagi alla circolazione in centro ...

Advertising

astralmobilita : ??? Linea #FL2 #Roma #Pescara risolto inconveniente sulla tratta, traffico in via di normalizzazione ?? raggiunti r… - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Selva Candida (Riserva Grande-Boccea) - VAIstradeanas : 08:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #viabilità #Roma Viale Togliatti, traffico intenso (Cinecittà-Romanisti) -