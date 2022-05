Sharm El Sheikh | bimba di 13 mesi cade dal balcone e muore

Advertising

cotoelgyes : Sharm El Sheikh, bimba di 13 mesi cade dal balcone dell'hotel: famiglia abruzzese, giallo sulla dinamica - Informa_Press : Si indaga sulla caduta dal #balcone della bimba #abruzzese a #sharmelsheikh ?? - infoitinterno : Vacanza a Sharm El Sheikh finisce in tragedia, bimba di 13 mesi cade dal balcone e muore - infoitinterno : Tragedia a Sharm El Sheikh: bimba di 13 mesi di Pianella muore precipitando dal balcone - infoitinterno : Sharm El Sheikh, bimba italiana cade dal balcone e muore a 13 mesi -

Una bambina di 13 mesi è caduta dal balcone dell'hotel ed è morta ael -in Egitto dove si trovava in vacanza con la famiglia, residente in provincia di Pescara . Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe precipitata nel vuoto mentre era tra le ...La dinamica è in corso di accertamento e la Farnesina sta seguendo da vicino la vicenda Doveva essere una vacanza all'insegna del sole, mare e relax in uno dei tanti resort da cartolina diel - ...La piccola si trovava sul balcone insieme al papà, poi il volo e la tragedia per la famiglia originaria di Pianella, nel Pescarese ...Tragedia a Sharm El Sheikh, dove una bambina di Pianella (Pescara) di appena 13 mesi è morta precipitando dal terrazzo dell’hotel dove si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia. La dinamica è an ...