Semaforo rosso per Carbonaro in "semi", Cherubini si rifà in doppio (Di sabato 21 maggio 2022) Le ultime due italiane in campo al singolare nei tornei ITF di questa settimana si sono arrese in semifinale. Arrivano gioie dal doppio, che porta due titoli ai colori azzurri Leggi su federtennis (Di sabato 21 maggio 2022) Le ultime due italiane in campo al singolare nei tornei ITF di questa settimana si sono arrese in semifinale. Arrivano gioie dal, che porta due titoli ai colori azzurri

Advertising

daniel75922268 : @Rossanel_DNA rosso semaforo?.. non mi pare?? - holdjingharry : RT @sottonipuntoit: quando siamo insieme vorrei un semaforo rosso per sempre - sono_permalosa : RT @sottonipuntoit: quando siamo insieme vorrei un semaforo rosso per sempre - LorenzoGaetani5 : @LaBombetta76 Gli serve per passare il semaforo col rosso...???????? - robertotrifilet : #LaGazzellaDelSud ULTIMA ORA +++Messina, si ferma ad un semaforo rosso sulla Via Garibaldi: patente ritirata+++ -