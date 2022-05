Santa Fiora, messa in sicurezza delle strade (Di sabato 21 maggio 2022) Circa 70 mila euro (68mila euro per la precisione) messi in campo per sistemare almeno alcune criticità che riguardano la viabilità comunale. È quanto fa sapere il comune di Santa Fiora, guidato dal ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Circa 70 mila euro (68mila euro per la precisione) messi in campo per sistemare almeno alcune criticità che riguardano la viabilità comunale. È quanto fa sapere il comune di, guidato dal ...

Santa Fiora, messa in sicurezza delle strade Circa 70 mila euro (68mila euro per la precisione) messi in campo per sistemare almeno alcune criticità che riguardano la viabilità comunale. È quanto fa sapere il comune di Santa Fiora, guidato dal primo cittadino Federico Balocchi (nella foto). A Santa Fiora sono infatti in programma i lavori di sistemazione della strada comunale via Roma (centralissima), nel tratto del ... Approvato il progetto esecutivo per i lavori in via Roma e via della Crocina a Marroneto. Un investimento complessivo di 68mila euro ...