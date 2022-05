Running, 100km del Passatore 2022 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 21 maggio 2022) Tutto pronto per la 100km del Passatore 2022. Torna la celebre ultramaratona da Firenze-Faenza, a cui parteciperanno oltre 3000 runners da tutto il mondo. Fari puntati sul recordman “re” Giorgio Calcaterra, che torna ad una sua grande classica dopo gli anni di stop a causa della pandemia. L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 21 maggio. La corsa sarà visibile in diretta streaming su SPORT2U.TV. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale di questo evento imperdibile. SEGUI IL LIVE DELLA CORSA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Tutto pronto per ladel. Torna la celebre ultramaratona da Firenze-Faenza, a cui parteciperanno oltre 3000 runners da tutto il mondo. Fari puntati sul recordman “re” Giorgio Calcaterra, che torna ad una sua grande classica dopo gli anni di stop a causa della pandemia. L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 21 maggio. La corsa sarà visibile insu SPORT2U.TV. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale di questo evento imperdibile. SEGUI IL LIVE DELLA CORSA SportFace.

