Quadrotti di ciliegie alla triplice consistenza | morbidi | croccanti | cremosi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 21 maggio 2022) Questidisono un innoprimavera che avanza! Non sono solo golosissimi, ma sorprendono per la lorocroccante, morbida e cremosa al contempo. Si compongono di tre strati: un impasto soffice, un crumble friabile, un ripienofrutta. Non dimenticate poi che leregalano molteplici beneficisalute: contengono antiossidanti in quantità tali da combattere l’aggressione dei radicali liberi, vitamina C per rinforzare le difese e potassio per distendere i nervi. Insomma, questo dolce potrebbe rivelarsi portentoso anche per la salute e il benessere, se non fosse che buona parte di queste qualità si disperdono in cottura. Ma, poco, importa in fondo: potete sempre assaporarle da crude ogni volta che desiderate. Ora godetevi la ...