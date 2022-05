Novelli sposi 'immaturi': quando le nozze sono dichiarate nulle (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - immaturità affettiva di uno dei coniugi e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio religioso: sono le ragioni più frequenti alla base delle cause per dichiarazione di nullità del vincolo affrontate nel 2021 dai tribunali ecclesiastici della Sardegna, fra quelli di primi grado - Tribunale ecclesiastico interdiocesano Nuoro-Ogliastra (Teino) e interdiocesano sardo (Teis) - e il Tem, il Tribunale ecclesiastico metropolitano d'appello di Cagliari. Le cause per incapacità di affrontare le responsabilità del matrimonio religioso, segno dei tempi, di profonde trasformazioni culturali e della fragilità delle persone, secondo i giudici dei tribunali ecclesiastici, sono ormai preponderanti: rappresentano il 70% dei casi, mentre nel 26% emerge l'elemento della 'simulazione', fattispecie in cui rientrano, per esempio, ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI -tà affettiva di uno dei coniugi e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio religioso:le ragioni più frequenti alla base delle cause per dichiarazione di nullità del vincolo affrontate nel 2021 dai tribunali ecclesiastici della Sardegna, fra quelli di primi grado - Tribunale ecclesiastico interdiocesano Nuoro-Ogliastra (Teino) e interdiocesano sardo (Teis) - e il Tem, il Tribunale ecclesiastico metropolitano d'appello di Cagliari. Le cause per incapacità di affrontare le responsabilità del matrimonio religioso, segno dei tempi, di profonde trasformazioni culturali e della fragilità delle persone, secondo i giudici dei tribunali ecclesiastici,ormai preponderanti: rappresentano il 70% dei casi, mentre nel 26% emerge l'elemento della 'simulazione', fattispecie in cui rientrano, per esempio, ...

