(Di sabato 21 maggio 2022) Erano in molti a salutare il Milan. Ma ormai non è più una novità. Magari non così tanta gente come sabato scorso,vigilia della sfida con l'Atalanta, ma anche oggi ac'erano parecchi ...

Advertising

sportli26181512 : Milanello: il saluto dei tifosi alla squadra. Selfie e autografi e tanti cori: Milanello: il saluto dei tifosi alla… - Gazzetta_it : Milanello: il saluto dei tifosi alla squadra. Selfie e autografi e tanti cori #SassuoloMilan -

La Gazzetta dello Sport

Tifosi fuori daSi respira una tensione mista a eccitazione come da anni non succedeva da queste parti e i tifosi sentono il traguardo davvero molto vicino. I giocatori stanno man mano ...Unico elemento differente, il pienone di tifosi attesi ai cancelli diper ilalla squadra, che si allenerà al mattino. Il discorso Già si erano presentati numerosi la settimana ... Milanello: il saluto dei tifosi alla squadra. Selfie e autografi e tanti cori Questo il focus di Tuttosport, dopo la sconfitta contro la Roma che ha chiuso il campionato. Ai saluti Pobega, che rientrerà a Milanello per poi capire il suo futuro con la società rossonera: "Sua la ...Da definire anche chi giocherà tra le linee: Krunic è in pole per partire titolare pure con il Sassuolo. Tonali sarà la certezza a centrocampo: difficile vederlo avanzato come al Bentegodi ...