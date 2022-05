Mbappé Real Madrid | arrivano conferme | affare sfumato | sì al PSG

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 maggio 2022)sul futuro dell’attaccante francese: non ci sarà alcun passaggio in Spagna Come riferito da Gianluca Di Marzio, Kylianfirmerà il rinnovo con il PSG molto presto. Già oggi potrebbe esserci l’annuncio di questa importante decisione. Sfuma così il passaggio al, che aveva la parola del giocatore. I Blancos dovranno ora virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.