L’Eredità stravolgimento per il programma | ecco cosa succede

Leggi su leggilo

(Di sabato 21 maggio 2022) È una notizia di poco fa: cambio dizione del palinsesto della Rai. Sabato 21 maggio in prima serata ci farà compagnia proprio lui! Un cambio dei palinsesti della Rai, in particolar modo stiamo parlando di Rai 1. Infatti, dal promo che è uscito in questi giorni, si è visto che in prima serata ci L'articolo proviene da Leggilo.org.