Koulibaly via da Napoli? Alvino fa chiarezza: “Questa è la verità!” (Di sabato 21 maggio 2022) Durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha voluto smentire tutte le voci di mercato che sono aleggiate negli ultimi giorni attorno a Kalidou Koulibaly, nell’occhio del ciclone di mercato. Si era parlato, infatti, di possibili offerte arrivate dal Barcellona ed altri top club internazionali, ma Alvino ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna offerta ufficiale arrivata al Napoli, né per Koulibaly né per altri. Di seguito le sue parole: Kalidou Koulibaly (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) “Ad oggi l’unica cosa certa è che ad oggi nessuno ha formulato offerta per Kalidou Koulibaly. L’agente sta cercando di muovere le acque, ma per ora nessuno ha bussato alla porta del ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, il giornalista Carloha voluto smentire tutte le voci di mercato che sono aleggiate negli ultimi giorni attorno a Kalidou, nell’occhio del ciclone di mercato. Si era parlato, infatti, di possibili offerte arrivate dal Barcellona ed altri top club internazionali, maha affermato di non essere a conoscenza di alcuna offerta ufficiale arrivata al, né perné per altri. Di seguito le sue parole: Kalidou(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) “Ad oggi l’unica cosa certa è che ad oggi nessuno ha formulato offerta per Kalidou. L’agente sta cercando di muovere le acque, ma per ora nessuno ha bussato alla porta del ...

Advertising

pasquale_caos : RT @Dottore1926: #Insigne via? #Mertens via? #Koulibaly #Fabian #Zielinski venduti? Niente paura, ci sono gli sconti da Tufano! Forza Nap… - rvffaele_ : RT @Dottore1926: #Insigne via? #Mertens via? #Koulibaly #Fabian #Zielinski venduti? Niente paura, ci sono gli sconti da Tufano! Forza Nap… - lucacerchione : RT @Dottore1926: #Insigne via? #Mertens via? #Koulibaly #Fabian #Zielinski venduti? Niente paura, ci sono gli sconti da Tufano! Forza Nap… - lea_megna : @angelo_forgione @sscnapoli Forgiò Koulibaly può andare dove vuole, ma MAI alla Juve. Quando il presidente se ne es… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Del Genio: 'Koulibaly via dal Napoli? Le dichiarazioni di ADL non danno certezze' -