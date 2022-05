Isola 16, diciottesima puntata: Mercedesz Henger finisce su Playa Sgamada, Blind riabbraccia la fidanzata. In nomination… (Di sabato 21 maggio 2022) Si è appena conclusa la diciottesima puntata di “Isola 16“. Il game show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A condurlo, come sempre, Ilary Blasi affiancata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin, come sempre, in collegamento direttamente dall’Honduras ha coordinato le varie vicende e le varie sfide che hanno dovuto affrontare i naufraghi. Grande assente della puntata, Nick Luciani che ha avuto un’infezione ad una ferita al piede e dunque rientrerà lunedì prossimo. La puntata è iniziata con una clip riassuntiva di alcuni contrasti che durante la settimana hanno visto protagonista Guendalina Tavassi alla quale è stato chiesto di dire cosa ne pensasse dei colleghi naufraghi. L’ex gieffina ha sparato a zero su tutti non risparmiando proprio nessuno, neppure il ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 maggio 2022) Si è appena conclusa ladi “16“. Il game show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A condurlo, come sempre, Ilary Blasi affiancata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin, come sempre, in collegamento direttamente dall’Honduras ha coordinato le varie vicende e le varie sfide che hanno dovuto affrontare i naufraghi. Grande assente della, Nick Luciani che ha avuto un’infezione ad una ferita al piede e dunque rientrerà lunedì prossimo. Laè iniziata con una clip riassuntiva di alcuni contrasti che durante la settimana hanno visto protagonista Guendalina Tavassi alla quale è stato chiesto di dire cosa ne pensasse dei colleghi naufraghi. L’ex gieffina ha sparato a zero su tutti non risparmiando proprio nessuno, neppure il ...

