Iononstozitta | Le Zifere contro la violenza sulle donne | dibattito con Valente | Ianniello | Giannelli | Nicolucci

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 maggio 2022) Si è svolto venerdì 20 maggio 2022 presso il salotto culturale Le– Palazzo De Sangro di Vietri in Piazzetta Nilo a Napoli – il convegno. Al centro delquello che potremmo definire l’eterno presente dellale. Un tema doloroso e di attualità impegnativa che si è provato, per l’occasione, ad analizzare in tutte le sue forme. Conoscere a fondo il problema significa cominciare a mettere a punto tutte le armi per combatterlo: le notizie di cronaca che rimbalzano dai giornali e dai social pressoché ogni giorno sollecitano a non porre tempo in mezzo. Anche per questo si sono avvicendate all’in: la senatrice Valeria, presidente della Commissione Femminicidi, che si è intrattenuta, in via ...