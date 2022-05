Inter | Zenga | “Con Inzaghi erano sfavoriti | ma non è stato così”

Advertising

TUTTOJUVE_COM : A. Zenga a TMW Radio: 'Perisic via dall'Inter sarebbe una grossa perdita. Dybala-Lautaro mi stuzzica' - CAmpisan : L' intervista di Andrea #zengavo #andreazenga - TMW_radio : #Maracanà ??? Andrea Zenga: «#Dybala-Lautaro mi stuzzica? Molto. E' un giocatore che può fare bene, ritroverebbe M… - TMW_radio : #Maracanà ??? Andrea Zenga: «Stagione rimane comunque positiva, basti pensare da dove siamo partiti. Ottimo Inzagh… - vitolongo12 : @casciavit1 Zenga non era vivaio Inter mi pare -

TUTTO mercato WEB

...e qualcosa che non cambia mai Si guarda loro e si pensa a Filippo Inzaghi o a Walter, a ... Maldini e le sue scelte vincenti anche sul mercato e poi Zanetti : Lautaro è all'grazie a lui e ...... Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet e Walter... Il Bologna ha vinto l'ultima partita in casa contro l', potrebbe così ottenere per la seconda volta in ... TMW RADIO - Andrea Zenga: "Inter, rosa poco profonda. Senza Scudetto stagione comunque positiva" Sta per alzarsi il sipario sui quarti di finale della Coppa Italia; domani in campo Inter e Milan per la prima sfida della ... Forse quanto accaduto in questi ultimi vent’anni tra Walter Zenga e i ...Andrea Zenga, figlio del grande portiere dell'Inter Walter, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare della sfida Scudetto. Come vive questo finale di ...