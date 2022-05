Inceneritore Roma: Draghi intervenga, gravissimo emendamento M5s contro (Di sabato 21 maggio 2022) E' "gravissimo che una forza di governo voglia presentare un emendamento per lasciare Roma nella sporcizia e nel caos, fermando il futuro e la valorizzazione dei rifiuti. Il presidente Draghi, e i cittadini Romani tutti, si facciano sentire". Così fonti della Lega commentano l'annuncio del Movimento 5 Stelle di un emendamento contro il termovalorizzatore. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 maggio 2022) E' "che una forza di governo voglia presentare unper lasciarenella sporcizia e nel caos, fermando il futuro e la valorizzazione dei rifiuti. Il presidente, e i cittadinini tutti, si facciano sentire". Così fonti della Lega commentano l'annuncio del Movimento 5 Stelle di unil termovalorizzatore.

Advertising

fattoquotidiano : In caso di fiducia, il M5S non voterà la norma pro inceneritore a Roma. L’ex premier: “Non siamo vincolati a un’all… - DarioC29929146 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Fate PENA. La cultura del debito. Conte non vuole far respirare ai suoi figli le polve… - beat_oven : RT @ottogattotto: #Gubitosa, vicepresidente #M5s: “Ci vogliono fuori. La nostra linea rossa è l’inceneritore di Roma” Quando si tratta di m… - Gianna47428351 : RT @ottogattotto: #Gubitosa, vicepresidente #M5s: “Ci vogliono fuori. La nostra linea rossa è l’inceneritore di Roma” Quando si tratta di m… - lillo_greg : @ottogattotto A maggior ragione subito il termovalorizzatore a Roma! Però chiamiamolo, come fanno i grillopitechi,… -