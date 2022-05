Ignazio Moser e Cecilia: la dedica che riscalda i cuori (Di sabato 21 maggio 2022) Ignazio Moser e la dedica alla sua donna che ruba i cuori dei fan: “siete pazzeschi” “Siete pazzeschi” è il commento condiviso dai follower riferendosi alla coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser è spesso ironico e scherza sulla coppia ma sa essere anche un uomo romantico. I due ragazzi stanno insieme da diversi anni e da poco si sono trasferiti nella nuova casa con i loro due cagnolini Ercolino e Aspirina. Sono felici insieme Ignazio e Cecilia Rodriguez e si amano alla follia così come traspare dai rispettivi account social. La coppia è amatissima dal pubblico che non dimentica il loro amore nato al Grande Fratello Vip del 2017, quando – dentro al confessionale – il primo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022)e laalla sua donna che ruba idei fan: “siete pazzeschi” “Siete pazzeschi” è il commento condiviso dai follower riferendosi alla coppia formata daRodriguez.è spesso ironico e scherza sulla coppia ma sa essere anche un uomo romantico. I due ragazzi stanno insieme da diversi anni e da poco si sono trasferiti nella nuova casa con i loro due cagnolini Ercolino e Aspirina. Sono felici insiemeRodriguez e si amano alla follia così come traspare dai rispettivi account social. La coppia è amatissima dal pubblico che non dimentica il loro amore nato al Grande Fratello Vip del 2017, quando – dentro al confessionale – il primo ...

