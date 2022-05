Highlights Palermo-Entella 2-2 | playoff Serie C 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) Ilcon glidi-Virtus, sfida valida come ritorno dei quarti di finale deidi. Sfida ad alto tasso spettacolare al Barbera: liguri in doppio vantaggio con i gol di Merkaj e Karic, ma in sette minuti Soleri e Fella recuperano per il 2-2 finale che premia i rosanero, per un passaggio del turno meritato per quanto fatto vedere sul campo. Ora i siciliani se la vedranno con la Feralpisalò in semifinale. ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI VOTI e TABELLINO LA CRONACA SportFace.