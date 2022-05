Brunetta sul ddl concorrenza: “Draghi ha fatto benissimo” (Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – “Ha fatto benissimo Draghi, e ha avuto tutto il governo e tutti i partiti con se’, a dire che entro questo mese si approva la delega sulla concorrenza anche con la fiducia. Non si va alla crisi di governo per una limatura nella parte del provvedimento sulla concorrenza legato ai balneari”. E’ quanto ha dichiarato a Rainews24 il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), a proposito del ddl concorrenza. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – “Ha, e ha avuto tutto il governo e tutti i partiti con se’, a dire che entro questo mese si approva la delega sullaanche con la fiducia. Non si va alla crisi di governo per una limatura nella parte del provvedimento sullalegato ai balneari”. E’ quanto ha dichiarato a Rainews24 il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), a proposito del ddl. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Brunetta sul ddl concorrenza: 'Draghi ha fatto benissimo' - ilgiornale : Brunetta: 'Far saltare il governo significa perdere la faccia'. Gelmini e Carfagna restano convinte sul via libera… - Giovanni7769 : @Lisa90135765 Si, ho letto dopo ?? Si mi riferivi proprio a quello Voglio criticare una persona per le sue idee però… - Il_Picconatore : @MauroGiubileo @FratellidItalia @LegaSalvini @forza_italia Noi avevamo sul palco Marcello Pera, il Premier polacco… - AniMatMigrante : @msarigu72 @dianacalibana @BroncoDavide No doubt. Infatti io odio, ad esempio, quando si fa riferimento alla statur… -