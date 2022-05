Auto in fiamme a Vittoria (Di sabato 21 maggio 2022) Vittoria – Auto in fiamme oggi pomeriggio a Vittoria. Le fiamme sono divampate da un’Auto tra via Senia angolo con via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Il fumo ha annerito la facciata dell’abitazione al lato dove era parcheggiata l’Auto in fiamme.Ancora non si conoscono le cause che hanno fatto prendere a fuoco l’Auto.Sul posto anche la Polizia Municipale. (Foto Assenza) Donna morta a Trieste, su cellulare ricerche come divorziare L’icona bizantina di Santa Maria dell’Elemosina a Ragusa Inzaghi “Ultimi 90? alla grande per non avere rimpianti” Avimecc Volley Modica, le parole di D’Amico sul rinnovo L'articolo proviene da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022)inoggi pomeriggio a. Lesono divampate da un’tra via Senia angolo con via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le. Il fumo ha annerito la facciata dell’abitazione al lato dove era parcheggiata l’in.Ancora non si conoscono le cause che hanno fatto prendere a fuoco l’.Sul posto anche la Polizia Municipale. (Foto Assenza) Donna morta a Trieste, su cellulare ricerche come divorziare L’icona bizantina di Santa Maria dell’Elemosina a Ragusa Inzaghi “Ultimi 90? alla grande per non avere rimpianti” Avimecc Volley Modica, le parole di D’Amico sul rinnovo L'articolo proviene da ...

