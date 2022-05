Atp Lione 2022 | Norrie batte in tre set Molcan e si laurea campione

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) Cameronè ildell’Atp 250 di. Secondo titolo stagionale per il britannico, prima testa di serie, che dopo l’affermazione a Delray Beach si è imposto anche in Francia. Battuto nell’atto conclusivo del torneo lo slovacco Alex, il quale racimola la terza sconfitta in altrettante finali disputate a livello Atp. 6-3 6-7(3) 6-1 il punteggio del match, durato ben due ore e 26 minuti. Dopo aver vinto il primo set,ha sprecato due match point sul 5-4 nel secondo ed è stato costretto al terzo, dove è comunque riuscito a prevalere. Grazie a questo risultato,resta saldo all’11° posto del ranking Atp e sale anche all’11^ piazza della Race. SportFace.