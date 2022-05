Viva la libertà | alla tavola di Enrico Crippa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Quando assaggi un nuovo menu di, intercorre del tempo tra quando degusti e quando arrivi a coglierne l’essenza. Forse è proprio questa la differenza tra questo ristorante tristellato e gli altri, ed è questo il motivo per cui venire qui è come fare un viaggio iniziatico che chiunque lavori in questo settore o desideri comprenderlo meglio dovrebbe fare. Lo chef è celebre per essere una persona metodica, precisa al limite del maniacale, irriducibile nella ricerca ossessiva della perfezione. Però, però… non lascia mai che questi aspetti pregiudichino il gusto finale dei piatti che ci propone. Non è affare banale: scadere nel manierismo e nella pura esibizione delle abilità tecniche è un attimo. Rimanere perfetto ma non dimenticare mai che lo scopo finale del sedersi a una, domestica o altissima, sia il piacere del ...