Una Ferrari tutta nuova (Di venerdì 20 maggio 2022) La Formula 1 torna in Europa per il Gran Premio di Barcellona domenica 22 maggio alle 15 e la Ferrari si presenterà all'appuntamento modificata e... dimagrita! Un momento chiave per tutte le scuderie su un circuito che conoscono bene, avendo svolto lì i test pre campionato a febbraio, e che spesso rappresenta il crocevia della stagione, con novità e modifiche che potrebbero cambiare le forze in campo. Il trucco della vernice A Maranello non lasciano nulla al caso, sapendo che anche i minimi dettagli possono fare la differenza. Così sulle vetture di Leclerc e Sainz sarà rimosso uno strato di vernice trasparente (quindi impercettibile anche dalle telecamere, le Ferrari appariranno solo di colore meno luminoso rispetto alle prime cinque gare), operazione che dovrebbe permettere di ridurre il peso di oltre 700 grammi per ciascuna monoposto. Potrebbe ...

