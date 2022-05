Ucraina, siti istituzionali italiani sotto l'attacco degli hacker russi (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli hacker russi , riconducibili al collettivo Killnet, stanno attaccando l'Italia. Dalle 22 di ieri è in corso un attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani tra cui quello del ministero ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli, riconducibili al collettivo Killnet, stanno attaccando l'Italia. Dalle 22 di ieri è in corso unad alcunitra cui quello del ministero ...

Advertising

Adnkronos : In corso #attacco #hacker russi a siti istituzionali italiani: - AnnaritaNinni : Ucraina, in corso attacco hacker russi a siti istituzionali italiani - - globalistIT : - milanobiz : È solo della scorsa settimana l’ultima notizia di un attacco informatico a siti di istituzioni italiane per opera d… - analistapercaso : Ucraina, in corso attacco hacker russi a siti istituzionali italiani. -