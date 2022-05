Ti ricordi… Gica Hagi | il “re” della Romania che scelse di restare a Brescia in Serie B

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Forse la cosa più bella non è neppure il gol, ma la carezza tra interno e tacco al pallone che mette a tu per tu col portiere Raducioiu, che ovviamente sbaglia. Ma il gol arriva lo stesso, poi: apertura di sinistro per il cross di Rossi, colpo di testa a raccoglierlo nell’aria e partita chiusa, colche batte la Lazio agganciando Udinese e Fiorentina al quartultimo posto, a vedere la salvezza. Ma ancora più bello, rispetto al gol e al potenziale assist è che a maggio 1993 in Italia, con la numero 10 delgiochi uno dei maggiori fuoriclasse del pianeta: Gheorghe “. E non un fenomeno in potenza, una promessa su cui un presidente lungimirante di una provinciale ha puntato annusandone il futuro, no, un fuoriclasse vero, affermato… preso dal Real Madrid. Un colpo arrivato dopo quattro anni di ...