Squid Game 2 | annunciata la data di uscita ufficiale | anticipazioni e trama

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lo sceneggiatore diha annunciato ladidella seconda stagione della serie: si dovrà aspettare ancora un po’.è una delle serie evento di Netflix. In un mese dal suo debutto sulla piattaforma di streaming, la serie coreana, incentrata sul “gioco del calamaro” in cui chi perde muore, ha totalizzato ben 111 milioni di visualizzazioni. Pure il colosso in costume di Shonda Rhimes, Bridgerton, che aveva battuto ogni record con 82 milioni di visualizzazioni ha dovuto prenderne atto. Immagine tratta da(screenshot)è uno dei molti simboli della corean wave, l’onculturale proveniente dalla penisola dell’Estremo Oriente. Negli anni ...

Il creatore disfrutterà il successo della serie per sviluppare un progetto satirico intitolato, per ora, The Best Show on the Planet . L'autore coreano ha rivelato che si è solo nelle prime fasi dell'...Nonostante il fastidio, però, alcuni rossoneri hanno ironizzato: 'Facciamo come: chi vince ottiene i biglietti di Sassuolo - Milan'. In riferimento alla famosa serie sudcoreana che ha ...Il creatore di Squid Game ha rivelato di essere al lavoro su una commedia satirica ispirata al successo della serie. Il creatore di Squid Game sfrutterà il successo della serie per sviluppare un proge ...Stando alle parole del creatore di Squid Game, la seconda stagione sarà piuttosto diversa dalla prima ed esplorerà nuove tematiche ...