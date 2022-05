Sisma Emilia, Mattarella: va proseguita la ricostruzione (Di venerdì 20 maggio 2022) "La ricostruzione va proseguita: vi sono obiettivi importanti da raggiungere, opere da concludere, programmi da sviluppare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) "Lava: vi sono obiettivi importanti da raggiungere, opere da concludere, programmi da sviluppare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, partecipando ...

Advertising

vigilidelfuoco : #20maggio, 10 anni fa il sisma in #Emilia che provocò 28 vittime e ingenti danni alle abitazioni, alle aziende e al… - robertapinotti : Il #20maggio 2012 una fortissima scossa, la prima, colpì l’Emilia-Romagna. A distanza di 10 anni dal dramma del… - Agenzia_Ansa : Dieci anni fa il terremoto in Emilia che devastò la placida pianura. Il 20 maggio 2012 la prima scossa #ANSA - Agenzia_Ansa : A dieci anni dal sisma in Emilia, una sentenza ha stabilito che sarà di 1,5 milioni di euro il risarcimento per le… - DomaniGiornale : A dieci anni dal #terremoto in #Emilia, #Mattarella è andato a visitare i luoghi colpiti dal sisma. -